Владимир Путин провел совещание с членами правительства

О невероятной поддержке россиян, направленной на укрепление страны, сегодня говорил президент. Владимир Путин начал совещание с правительством словами благодарности к тем, кто принял участие в выборах, которые проходили в непростых условиях. Глава государства подчеркнул, что сорвать избирательную кампанию очень хотели извне, учитывая постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы и других регионов.

«Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой и хочу, чтобы знали, товарищи: это голосование — за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках Специальной военной операции, будут достигнуты», — сказал Владимир Путин.

Не менее важные заявления прозвучали на самом совещании. Там обсудили вопросы экономического развития и поддержки бизнеса. И отдельно подняли тему переезда офисов крупнейших госкомпаний в регионы. Об этом обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

Одна из центральных тем совещания по экономическим вопросам — появление нового финансового инструмента в России. С 1 сентября по всей стране заработал цифровой рубль. Им можно платить с помощью QR-кода, открытый счет будет доступен сразу во всех банках. Но остается какая-то недосказанность, на что обратил внимание Путин.

«Антон Германович и Эльвира Сахипзадовна, все-таки нужно людям, оказывается, подробнее объяснять, в чем разница, скажем, между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. В чем какие-то преимущества? В чем разница? Для рядового гражданина, я думаю, не очень понятно», — сказал Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, ну, первое, для рядового гражданина абсолютно бесплатны транзакции в цифровых рублях», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Большой потенциал мы видим, конечно, для бизнеса. Смарт-контракты, удешевление, и в конечном счете это и для граждан будет выгодно, потому что те тарифы, которые платит за переводы бизнес, они в конечном счете перекладываются и в цены товаров и так далее», — сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Поддержка бизнеса и, как следствие, граждан и целых регионов — еще один важный смысловой блок совещания. Глава Минэкономразвития доложил о программе строительства промышленных технопарков.

«Мы создадим 500 тысяч квадратных метров производственных площадей, 40 гектар участков обеспечим коммуникациями, по оценкам резидентов здесь разместятся 600 компаний, и они создадут 10 тысяч рабочих мест к 2030 году», — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Хорошо, спасибо. Максим Геннадьевич, есть еще один вопрос, связанный с переездом головных офисов наших крупнейших госкомпаний в регионы, из Москвы в регионы РФ. Знаю, что этот процесс идет, он в каком сейчас состоянии находится?» — спросил Владимир Путин.

«Мы действительно там достаточно интенсивно с компаниями взаимодействуем. При этом под перемещением госкомпаний мы, конечно, подразумеваем не просто смену места регистрации головного офиса, а именно перевод отдельных функций предприятий и рабочих мест в регионы», — сказал Максим Решетников.

По такому пути уже пошла компания Русгидро, с прошлого года ее штаб-квартира расположена в Красноярске. Часть подразделений Росатома работает в Нижегородской области. Промсвязьбанк переводит ряд функций в Ярославскую область. И каждый такой пример должен придать импульс развитию регионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.