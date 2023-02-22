Школьники нашли и взорвали гранату в Томской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27

Во время игры подростки случайно выдернули предохранитель.

Школьники нашли и взорвали гранату в Томской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Томской области школьники нашли ручную гранату и случайно взорвали ее. Инцидент произошел в селе Берлинка 21 февраля.

Как сообщили 5-tv.ru в ГУ МВД России по региону, предмет, похожий на гранату, подростки обнаружили возле автобусной остановки. Во время игры они выдернули предохранитель и бросили предмет в сторону, после чего раздался взрыв.

«В результате хлопка пострадавших нет. Поврежден фасад находившегося рядом магазина и автомобиль», — сообщили в полиции.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Накануне в Троицке задержали местного жителя, который из-за безответной любви подарил девушке взрывчатку в коробке из-под обуви. Мужчина 26 лет смастерил адскую машину из двух бутылок со средством для розжига и детонатора и отправил презент «любимой». Та открыла коробку, которая тут же взорвалась. Девушка получила термический ожог кожи лица и левой руки первой степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на берегу Черного моря в Батуми взорвалась дрейфующая мина.

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