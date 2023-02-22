Школьники нашли и взорвали гранату в Томской области

В Томской области школьники нашли ручную гранату и случайно взорвали ее. Инцидент произошел в селе Берлинка 21 февраля.

Как сообщили 5-tv.ru в ГУ МВД России по региону, предмет, похожий на гранату, подростки обнаружили возле автобусной остановки. Во время игры они выдернули предохранитель и бросили предмет в сторону, после чего раздался взрыв.

«В результате хлопка пострадавших нет. Поврежден фасад находившегося рядом магазина и автомобиль», — сообщили в полиции.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

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