Зеленский отправил в отставку нескольких сотрудников СБУ
Президент Украины Зеленский подписал несколько указов об отставках и назначениях в СБУ
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
В числе уволенных — замглавы ведомства Александр Якушев. По всей видимости, в украинской власти начался новый этап кадровых чисток.
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), включая замглавы ведомства Александра Якушева.
В числе уволенных также оказались начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов.
Одновременно Зеленский произвел новые назначения. Известно, что управление СБУ в Сумской области возглавит Олег Красношапка, а начальником департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ станет Олег Храмов.
В конце февраля глава киевского режима отстранил от занимаемой должности командующего «операцией объединенных сил» в Донбассе Эдуарда Москалева, назначенного на эту должность 15 марта 2022 года. Причиной, предположительно, стали неудачи украинских войск под Артемовском и Угледаром.
До этого Зеленский отстранил замглавы Нацгвардии Руслана Дзюбу, в обязанности которого входило налаживание логистической работы и решение вопросов обеспечения тыла украинской армии.
Ранее 5-tv.ru сообщал о начале кадровых чисток на Украине, в ходе которых Зеленский отправил в отставку глав нескольких областей.
Читайте также
74%
0.01 80.24
0.19
Нашли ошибку?