Зеленский отправил в отставку нескольких сотрудников СБУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Президент Украины Зеленский подписал несколько указов об отставках и назначениях в СБУ

Зеленский отправил в отставку нескольких сотрудников СБУ

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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В числе уволенных — замглавы ведомства Александр Якушев. По всей видимости, в украинской власти начался новый этап кадровых чисток.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), включая замглавы ведомства Александра Якушева.

В числе уволенных также оказались начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов.

Одновременно Зеленский произвел новые назначения. Известно, что управление СБУ в Сумской области возглавит Олег Красношапка, а начальником департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ станет Олег Храмов.

В конце февраля глава киевского режима отстранил от занимаемой должности командующего «операцией объединенных сил» в Донбассе Эдуарда Москалева, назначенного на эту должность 15 марта 2022 года. Причиной, предположительно, стали неудачи украинских войск под Артемовском и Угледаром.

До этого Зеленский отстранил замглавы Нацгвардии Руслана Дзюбу, в обязанности которого входило налаживание логистической работы и решение вопросов обеспечения тыла украинской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о начале кадровых чисток на Украине, в ходе которых Зеленский отправил в отставку глав нескольких областей.

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