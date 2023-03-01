«Перемалываем успешно»: для чего Зеленский отправил командира ВСУ Москалева в отставку

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 153

Военный эксперт Кнутов: Зеленский уволил Москалева из-за неудач ВСУ на фронте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksym Polishchuk; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Похоже, глава Украины находится в состоянии, которое близко к нервному срыву. Что дальше?

Неудачи украинских войск на фронте привели к отставке командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе Эдуарда Москалева президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что в частности речь идет о фиаско боевиков как под Артемовском, так и под Угледаром.

«Идет продвижение российских войск. Артемовск уже находится в тактическом окружении. Дороги из Артемовска к Славянску простреливаются, поэтому доставка боеприпасов затруднена. Все это сказывается на боевом духе тех войск, которые мы перемалываем достаточно успешно», — сказал Кнутов.

Эксперт добавил, что Угледар является ключевым городом. Освободив его, Россия сможет ударить по запорожской группировке ВСУ, если последняя попытается продвинуться к Мелитополю.

«Развитие (событий для киевского режима — Прим. ред.) таким неблагоприятным образом привело к тому, что Зеленский принял решение уволить Москалева», — пояснил Кнутов.

По мнению эксперта, украинский лидер находится в состоянии, близком к нервному срыву. До этого СМИ сообщали об увольнении Москалева без объяснения причин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда Зеленский побежит с Украины.

Тема:
Спецоперация
1 мар
Вперед, к победе! Как экипажи комплексов «Штурм-С» громят позиции ВСУ под Угледаром
1 мар
Танки больше не нужны? Зеленский потребовал от США отправить на войну детей
1 мар
Заканчиваются бойцы и вооружение: Украина находится в патовой ситуации?
1 мар
Пранкеры Лексус и Вован вывели экс-главу МИД Британии Хейга на откровенный диалог
1 мар
Кириенко: обучение участников СВО по проекту «Твой герой» начнется 16 марта
1 мар
В Кремле ответили на заявление Подоляка о «непричастности Киева» к атакам по России
1 мар
Советник Зеленского Подоляк отрицает причастность Киева к атакам по России
1 мар
BZ из США: чем опасно завезенное на Украину для провокации вещество и как меняет сознание людей
1 мар
Солдаты кончились? Киевский режим стал отправлять на фронт детей
1 мар
В ДНР сообщили о стягивании вооружения ВСУ в Часов Яр
-3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
Льготное вместо: как бесплатные онкопрепараты из больниц попадают в аптеки
19:37
Британская аристократка сбежала с насильником и родила от него в машине
19:28
Одно лечишь, другое — калечишь: чем опасен спорт для людей с лишним весом
19:16
На нескольких станциях БКЛ в Москве заработала пилотная сеть 5G
19:08
«Перемалываем успешно»: для чего Зеленский отправил командира ВСУ Москалева в отставку
18:59
Онколог назвал самые эффективные способы предупредить рак кишечника

Сейчас читают

В Госдуме раскрыли реальное отношение Польши к украинцам
Миллион кубиков в день: чем сейчас лечат тяжелобольного Костомарова
Дмитрий «Гоблин» Пучков - о новом подростковом движении «Редан» и инициативе запретить аниме
Экс-супруга Пьера Нарцисса захоронит останки певца на Троекуровском кладбище

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица