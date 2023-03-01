«Перемалываем успешно»: для чего Зеленский отправил командира ВСУ Москалева в отставку

Похоже, глава Украины находится в состоянии, которое близко к нервному срыву. Что дальше?

Неудачи украинских войск на фронте привели к отставке командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе Эдуарда Москалева президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что в частности речь идет о фиаско боевиков как под Артемовском, так и под Угледаром.

«Идет продвижение российских войск. Артемовск уже находится в тактическом окружении. Дороги из Артемовска к Славянску простреливаются, поэтому доставка боеприпасов затруднена. Все это сказывается на боевом духе тех войск, которые мы перемалываем достаточно успешно», — сказал Кнутов.

Эксперт добавил, что Угледар является ключевым городом. Освободив его, Россия сможет ударить по запорожской группировке ВСУ, если последняя попытается продвинуться к Мелитополю.

«Развитие (событий для киевского режима — Прим. ред.) таким неблагоприятным образом привело к тому, что Зеленский принял решение уволить Москалева», — пояснил Кнутов.

По мнению эксперта, украинский лидер находится в состоянии, близком к нервному срыву. До этого СМИ сообщали об увольнении Москалева без объяснения причин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда Зеленский побежит с Украины.