Лидер киевского режима Владимир Зеленский отстранил замглавы Национальной гвардией Руслана Дзюбу от занимаемой должности.

Соответствующий указ был обнародован офисом украинского президента.

«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.

Подконтрольные режиму Зеленского СМИ сообщают, что в обязанности уволенного военного чиновника входило налаживание логистической работы и решение вопросов обеспечения тыла украинской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский сделал выпад против Шольца новой серией поездок на Запад ради оружия.