Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины Дзюбу

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Иван Обухов
Иван Обухов 135

В обязанности уволенного входило обеспечение тыла армии Украины.

Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины Дзюбу

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Landemard

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Лидер киевского режима Владимир Зеленский отстранил замглавы Национальной гвардией Руслана Дзюбу от занимаемой должности. 

Соответствующий указ был обнародован офисом украинского президента.

«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.

Подконтрольные режиму Зеленского СМИ сообщают, что в обязанности уволенного военного чиновника входило налаживание логистической работы и решение вопросов обеспечения тыла украинской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский сделал выпад против Шольца новой серией поездок на Запад ради оружия.

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