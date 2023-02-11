Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины Дзюбу
В обязанности уволенного входило обеспечение тыла армии Украины.
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Landemard
Лидер киевского режима Владимир Зеленский отстранил замглавы Национальной гвардией Руслана Дзюбу от занимаемой должности.
Соответствующий указ был обнародован офисом украинского президента.
«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.
Подконтрольные режиму Зеленского СМИ сообщают, что в обязанности уволенного военного чиновника входило налаживание логистической работы и решение вопросов обеспечения тыла украинской армии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский сделал выпад против Шольца новой серией поездок на Запад ради оружия.
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