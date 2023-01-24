Чистки продолжаются: Зеленский отправил в отставку глав нескольких областей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Зеленский уволил глав Днепропетровской, Киевской и Сумской областей

Чистки продолжаются: Зеленский отправил в отставку глав нескольких областей

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky

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Тема:
Украинский кризис

Только минувшей ночью лидер Незалежной анонсировал «масштабную кадровую ротацию», а уже с утра в Киеве массово «полетели головы».

Анонсированные главой киевского режима Владимиром Зеленским кадровые чистки в украинской власти набирают обороты. К уволенным ранее высокопоставленным чиновникам добавились еще несколько.

Согласно указам, опубликованным на сайте президента Украины, от должностей освобождены глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, глава Киевской области Алексей Кулеба и глава Сумской области Дмитрий Живицкий.

Также Зеленский отправил в отставку руководителей администраций подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей — Александра Старуха и Ярослава Янушевича.

При этом уволенный глава Киевской обладминистрации Кулеба был сразу же назначен заместителем главы офиса президента. Ранее с этой должности уволили Кирилла Тимошенко, который оказался замешан в громком коррупционном скандале и сам подал в отставку.

Одновременно с Тимошенко свое кресло освободил замглавы минобороны Украины Вячеслав Шаповалов. Он также ушел по собственному желанию после начавшихся в ведомстве проверок в связи с закупкой продуктов для вооруженных сил по завышенным ценам.

В этот же день свои посты покинули заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко и два заместителя министра развития общин и территорий — Иван Лукеря и Вячеслав Негода.

Буквально накануне Зеленский заявил о масштабной кадровой ротации, которая коснется чиновников всех уровней, и уже сегодня массово «полетели головы».

Политолог Дмитрий Солонников в интервью 5-tv.ru обратил внимание на то, что лидер Незалежной меняет руководство именно тех регионов, где складывается наиболее тяжелая обстановка в свете успешного наступления России.

В связи с необходимостью более жесткого управления регионами отставки происходят и в офисе Зеленского. По мнению Солонникова, эта кадровая политика приведет к тому, что на смену гражданским главам регионов могут прийти военные, на Украине начнутся поиски коллаборантов и инакомыслящих, а также увеличится масштаб военной мобилизации.

В свою очередь политолог и журналист Юрий Светов в комментарии 5-tv.ru предположил, что масштабные отставки инициированы Зеленским с целью устранения претендентов на кресло президента. По мнению эксперта, в связи с успехом российской армии на поле боя будущее Зеленского становится угрожающим, западные кураторы могут убрать его уже в ближайшее время.

Тема:
Украинский кризис
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