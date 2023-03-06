В ООН заявили, что Гутерриш контролирует выдачу виз дипломатам

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

ООН: Гутерриш следит за выдачей виз дипломатам, прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке

В ООН заявили, что Гутерриш контролирует выдачу виз дипломатам

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Помощник генсека организации Стефан Дюжаррик прокомментировал отказ в допуске в штаб-квартиру российским делегатам.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш следит за выдачей американских виз дипломатам, прибывающим в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что Гутерриш и его юридические советники «весьма сосредоточены» на исполнении обязательств и на том, чтобы все делегации, прибывающие по делам в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, получали визы, «как и должно быть».

Между тем ранее стало известно, что США не выдали визы некоторым делегатам из России, намеревавшимся участвовать в работе группы по информационным технологиям в ООН. Об этом сообщила представитель РФ Ирина Тяжлова.

По ее словам, США в очередной раз «безосновательно в вызывающей форме» отказались выдавать визы отдельным членам российской межведомственной делегации.

Действия США Тяжлова назвала «грубым нарушением обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия подготовит спецзаседание СБ ООН по теме терактов на «Северном потоке».

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