Ветеран армии США Дрейвен: Запад не ограничится конфликтом на Украине

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Иван Обухов
Иван Обухов 37

Ветеран ВС США Дрейвен: Запад не остановится после завершения конфликта на Украине

Ветеран армии США Дрейвен: Запад не ограничится конфликтом на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Keegan Barber

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По словам бывшего американского военного, противостояние России и Украины не будет концом противостояния Москвы и Вашингтона.

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен выразил свою уверенность в том, что страны Запада не остановятся после завершения конфликта на Украине.

«Запад не зря вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал (Украину. — Прим. ред.). Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами», — написал бывший военнослужащий армии США в социальной сети, добавив, что «в недалеком будущем мир с ностальгией и любовью вспомнит о нынешних „ужасных“ днях».

Ранее американец высказывался о том, что Вашингтон работает над подготовкой атаки под ложным флагом на территории страны, с целью возложить вину на случившееся на Москву и втянуть ее в войну.

Ветеран армии США обратился с призывом не бездействовать и не ограничиваться дискуссиями, а открывать глаза на то что происходит в Штатах и в других странах Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, почему США провоцируют Россию и Путина с 2001 года.

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