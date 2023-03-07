Мужчина устроил драку в подмосковном парке и ударил ножом охранника

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Полицейские со стрельбой задержали вооруженного мужчину в Домодедово.

Мужчина устроил драку в подмосковном парке и ударил ножом охранника

Фото: © РИА Новости / Вадим Жернов; 5-tv.ru

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В подмосковном Домодедове полицейские задержали неадекватного мужчину, который ранил ножом сотрудника частного охранного предприятия.

Дебошир выбежал на дорогу и угрожал приехавшим на место силовикам все тем же ножом. Чтобы заставить нападавшего сдаться, им пришлось сделать предупредительные выстрелы.

В итоге мужчина сдался, его задержали. Теперь ему предстоит пройти мед освидетельствование, после чего его допросят правоохранители.

К этой минуте известно, что он начал драку в парке. Разнять потасовку попытался охранник, из-за чего получил ножевое ранение, ему сейчас оказывают помощь.

После нападавший выбежал на дорогу и начал с ножом кидаться на проезжающие автомобили, где его и заметили полицейские.

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