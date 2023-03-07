В посольстве РФ оценили характер встреч представителей дипмиссии и Госдепа

Ранее в Вашингтоне заявили о целой серии деловых контактов сторон.

В Российском посольстве оценили характер встреч представителя дипмиссии в США Анатолия Антонова в Госдепе. Там уверены, что деловые контакты сторон были единичными и малопродуктивными. Соответствующая оценка была дана после того, как представитель госдепа Нед Прайс заявил о целой серии встреч с Антоновым.

«Официальный представитель Госдепартамента если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия. Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее он забывает о том, что такого рода контакты являются единичными», — прокомментировал пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Игорь Гиренко, которого цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что у Антонова не всегда есть возможность быстро и оперативно справиться с поручением Москвы. Дело в том, что дипломата либо отказываются принимать во внешнеполитическом ведомстве, либо направляют к сотрудникам невысокого уровня.

«Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России», — пояснил пресс-секретарь дипмиссии.

Также, добавил Гиренко, часто вообще какие-либо российские запросы остаются без ответа. В пример он привел ситуацию, касающуюся проблем Арктики и ВТЭС, где председательствуют Штаты.

«Вопиющим примером равнодушия местного официоза является то, что на протяжении почти двух лет после неоднократных обращений Антонова Вашингтон затягивает под различными предлогами процесс согласования текстов дипломатических нот о прекращении действия Соглашения между Россией и США о конвертации ядерного материала от 24 марта 1999 года», — подчеркнул Гиренко.

Он не сомневается, что подобное отношение Москвы к запросам нового посла США Линн Трейси вряд ли устроит Вашингтон. Ситуация, по его мнению, требует исправления, и в этом заинтересованы обе стороны.

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