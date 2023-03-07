Две туристки чуть не лишились жизни на перевале «Горных духов» в Бурятии

Две петербурженки едва не погибли на перевале «Горных духов» в Бурятии. Девушки сорвались и теперь обездвижены, но их спутники смогли подать сигнал спасателям, поэтому вертолет МЧС направился к месту происшествия. Известно, что у одной из экстремалок перелом ключицы, у другой — бедра. Группа разбила лагерь, так что обе пострадавшие в безопасности и дожидаются помощи.

Спасательные работы в Окинском районе Бурятии были завершены еще днем. Для оказания помощи пострадавшим оперативно выдвинулись специалисты поисково-спасательной службы. Из-за отсутствия дорог в районе нахождения туристической группы для эвакуации туристов был задействован вертолет Ми-8 МЧС. Пострадавшие девушки благополучно доставлены в медицинские учреждения.

Немного западнее — в Красноярском крае — ищут туриста, восходившего на горный хребет Борус. Вместе с товарищем они покоряли вершину, и в какой-то момент связь с ними была утеряна. Позже один из мужчин самостоятельно вышел к поисковой группе и сообщил, что его напарник пошел в противоположном направлении. Его поиски ведутся и с земли, и с воздуха.