Первые ЗРК Patriot и танки Lеораrd доставлены на Украину из Польши, но не все так просто

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 120

Глава минобороны Польши Блащак: Киев получил первые ЗРК Patriot

Первые ЗРК Patriot и танки Lеораrd доставлены на Украину из Польши, но не все так просто

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Karolis Kavolelis

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Всего Варшава потратила на военную поддержку Киева свыше двух миллиардов евро, говорит Блащак.

На Украину были доставлены первые ЗРК Patriot и танки Leopard. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon.

По его словам, все это стало возможным благодаря усилиям Варшавы.

«Мы являемся не только главным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров», — сказал Блащак.

А вот решение о передаче Украине боевых самолетов необходимо принимать совместно с широким кругом союзников, добавил он.

За все время конфликта на Украине, по словам главы Минобороны Польши, Варшава обеспечила Киев вооружением на сумму около двух миллиардов евро. И это при том, что она не включает в себя расходы на обучение украинских военных и средства, которые были потрачены на отправку танков Leopard.

Примечательно, что Минобороны Польши практически сразу же опровергло слова собственного министра. В ведомстве заявили, что Мариуш Блащак не хотел сказать, что ЗРК Patriot уже находятся на Украине. Он имел в виду, что благодаря Польше они там будут.

После начала российской спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и Европы стали помогать украинским неонацистам вооружениями и усилили санкционное давление на РФ, чтобы разрушить ее экономику.

Москва неоднократно предупреждала, что военная помощь Украине не повлияет на исход СВО, а лишь затянет конфликт и повлечет лишние жертвы.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как поставки танков на Украину рассорили Евросоюз.

Тема:
Спецоперация
7 мар
Украинцев поставили перед «смертельным» выбором в Великобритании
7 мар
Неслабый пол: свыше тысячи российских женщин участвуют в спецоперации на Украине
7 мар
Минобороны: в зоне СВО сбиты самолеты Су-24 и Су-25 ВС Украины
7 мар
Шойгу: контроль над Артемовском позволит прорвать оборону ВСУ
7 мар
В ДНР сообщили, что почти половина Артемовска перешла под контроль РФ
7 мар
Украинские боевики устроили пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
7 мар
Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль
7 мар
Полковник запаса: РФ полностью перехватывает стратегическую инициативу на донецком направлении
7 мар
Россия успешно протестировала противодронное ружье «Гарпия» в ДНР
7 мар
ВСУ бросают все силы в Артемовск, пытаясь избежать полного окружения города
-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.47
0.01 80.24
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:37
«Реальный срок»: какое наказание грозит Lerchek за реализацию финансовой схемы
16:23
«Люди не тянут»: почему Зеленский разогнал верхушку СБУ
16:10
«Развеялись по свету»: вдова Кобзона сообщила об утрате памятных вещей
15:55
Украинцев поставили перед «смертельным» выбором в Великобритании
15:44
В погоне за цветами к 8 Марта мужчины заполонили Рижский рынок в Москве
15:35
Первые ЗРК Patriot и танки Lеораrd доставлены на Украину из Польши, но не все так просто

Сейчас читают

«Не осталось ни одного»: Вдова Кобзона сообщила о тяжелой потере
Пригожин об оскорбившей россиян Пугачевой: «Это не по-человечески»
Как Юлия Тимошенко: Гаврилов о своей школьной учительнице
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица