Первые ЗРК Patriot и танки Lеораrd доставлены на Украину из Польши, но не все так просто
Глава минобороны Польши Блащак: Киев получил первые ЗРК Patriot
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Karolis Kavolelis
Всего Варшава потратила на военную поддержку Киева свыше двух миллиардов евро, говорит Блащак.
На Украину были доставлены первые ЗРК Patriot и танки Leopard. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon.
По его словам, все это стало возможным благодаря усилиям Варшавы.
«Мы являемся не только главным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров», — сказал Блащак.
А вот решение о передаче Украине боевых самолетов необходимо принимать совместно с широким кругом союзников, добавил он.
За все время конфликта на Украине, по словам главы Минобороны Польши, Варшава обеспечила Киев вооружением на сумму около двух миллиардов евро. И это при том, что она не включает в себя расходы на обучение украинских военных и средства, которые были потрачены на отправку танков Leopard.
Примечательно, что Минобороны Польши практически сразу же опровергло слова собственного министра. В ведомстве заявили, что Мариуш Блащак не хотел сказать, что ЗРК Patriot уже находятся на Украине. Он имел в виду, что благодаря Польше они там будут.
После начала российской спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и Европы стали помогать украинским неонацистам вооружениями и усилили санкционное давление на РФ, чтобы разрушить ее экономику.
Москва неоднократно предупреждала, что военная помощь Украине не повлияет на исход СВО, а лишь затянет конфликт и повлечет лишние жертвы.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как поставки танков на Украину рассорили Евросоюз.
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