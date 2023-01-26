Техника раздора: как поставки танков на Украину рассорили Евросоюз

Еще и Испания присоединилась к поставкам танков Leopard на Украину. По данным местной прессы, правительство уже приняло такое решение, но ждало удобного момента, чтобы озвучить. Предполагается, что им станет заявление Байдена, который должен выступить уже ближайшей ночью. CNN утверждает, что главной темой станет отправка Киеву еще и американских Абрамсов. Впрочем, и Европа и США не способны поставить такое количество машин, которое сможет существенно повлиять на ход боевых действий. Почему, выяснил обозреватель Дмитрий Вахницкий.

Последний брифинг в Пентагоне. Главный вопрос — так отправят все-таки танки М1 Abrams на Украину? Весь вчерашний день СМИ публиковали инсайды — отправят. Даже называли число — сначала 10, потом 30 машин. Но в армии США это пока не подтверждают. И не опровергают.

«Относительно сообщений в прессе о том, что США рассматривают возможность предоставления танков Abrams Украине, у меня нет анонсов на данный момент», — заявила пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Чиновники американской администрации на условиях анонимности сообщили, что Джо Байден объявит о положительном решении по Abrams сегодня. То же вроде как должен сделать немецкий канцлер Шольц в связи с поставками танков Leopard — 100 единиц из 12 стран, где те стоят на вооружении. И хотя уже несколько недель власти Германии усиленно пытались показать, что не хотят отправлять свои бронемашины на Украину, далеко не все — даже на родине, им верили. А теперь и прямо обвиняют в угрозе безопасности страны.

«Германии грозит прямое втягивание в войну. Наши вооруженные силы будут и впредь грабить танки из запасов Бундесвера. Это уже больше не поставки оружия», — говорит лидер фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Тино Хрупалл.

В Германии твердили, что не поставят Киеву Leopard раньше Abrams. Штаты и верхушка НАТО давили на Берлин. Премьер-министр Нидерландов, где ранее взяли 18 Leopards в лизинг, заявил — танки полностью выкупят, чтобы передать Украине. А в Польше вообще сказали, что готовы поделиться техникой с Киевом, не дожидаясь разрешения от немецких производителей. И тут же попросили денег.

«Польша попросит ЕС компенсировать ей стоимость танков Leopard 2, которые будут направлены в Украину», — говорит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Всю эту неразбериху одни называли обычным спектаклем, другие искали коммерческий интерес. Но реальная причина ожесточенного военно-дипломатического торга может быть совсем иной. Ни Штаты, ни Европа не хотели отправлять свою технику в бой первыми. Кому, например, в Вашингтоне нужны кадры с горящим в полях Украины символом американской мощи — танком Abrams?

«Танки, которые прежде всего пойдут в атаку, будут уничтожены первыми, это все понимают. Картина сгоревших танков, покореженного металла — не лучший пиар для продажи военной техники за рубеж. Эту честь показать свои танки уничтоженными американцы пытаются предоставить своим европейским партнерам. А те тоже упираются», — говорит политолог Дмитрий Солонников.

Поэтому и доводы Пентагона о том, что Abrams не отправят, потому что машина слишком сложная для обслуживания ВСУ, — больше политическая риторика. Эти танки воевали в песках Ирака и афганских пустынях. Можно подумать, там ремонтные мастерские на каждом углу. «Леопарды» в последний раз засветились в Сирии. И там их иногда останавливали даже старыми советскими гранатометами, говорят военные эксперты.

«Leopard, которые готовят отправить на Украину — это явно первые серии конца 80-х — начала 90-х, то есть это машина уже устаревшая, которая по своим параметрам ну где-то на уровне модернизированного Т-72. В Турции они на вооружении стоят и, в общем-то, плохо они себя показали в Сирийской компании», — говорит военный эксперт Игорь Никулин.

Украинский президент Владимир Зеленский накануне поблагодарил Эммануэля Макрона за решение поставить Украине французские колесные AMX-10RC. При этом слезное попрошайничество Киева не мешало Зеленскому постоянно ругаться. «Мало даете! 100-200 танков ситуацию на фронте не изменят», — твердил Зеленский. Эти опасения подтверждает сухая статистика. По данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожено 7614 танков и других боевых бронированных машин.

«Это не поможет Украине победить. Они надеются, что таким образом нанесут больший урон России. Но Россия последние 20 лет готовилась дать отпор НАТО, то есть, Россия знает, как уничтожить эти танки. Это означает, что США вместо того, чтобы помогать Украине, просто жертвуют десятками тысяч жизней украинских солдат», — считает бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

В итоге — после нескольких недель показательных споров и попыток решить, кто же поставит свои танки первыми, ЕС и США будто синхронизировались.