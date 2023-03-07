Белорусский лидер обрушил жесткую критику на украинского коллегу из-за попытки СБУ совершить диверсию на аэродроме Мачулищи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Владимира Зеленского. По его словам, президент Украины «бегает вокруг Беларуси» и посылает своих людей, чтобы заключить пакт о ненападении, но его поступки абсолютно противоположны его словам и заявлениям.

«Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: „Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем“. На что я говорил: „Мы не собираемся нападать“. <…> И в это время… Что ж, вызов брошен», — сказал Александр Лукашенко.

Белорусского лидера возмутила попытка украинских диверсантов устроить теракт на аэродроме Мачулищи. Спецслужбы задержали террориста и его пособников, которые использовали самые передовые технологии для организации своих преступных действий. Теперь злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

belta.by

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет быть втянутой в вооруженный конфликт, а Украина целенаправленно пытается сделать это по команде американцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко заявил о необходимости принятия мер в случае агрессии у границы Белоруссии.