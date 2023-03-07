Лукашенко: «президент Зеленский — просто гнида»

|
Рита Миронова
Рита Миронова 106

Лукашенко назвал Зеленского гнидой за попытку диверсии в Белоруссии

Лукашенко: «президент Зеленский — просто гнида»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Белорусский лидер обрушил жесткую критику на украинского коллегу из-за попытки СБУ совершить диверсию на аэродроме Мачулищи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Владимира Зеленского. По его словам, президент Украины «бегает вокруг Беларуси» и посылает своих людей, чтобы заключить пакт о ненападении, но его поступки абсолютно противоположны его словам и заявлениям.

«Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: „Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем“. На что я говорил: „Мы не собираемся нападать“. <…> И в это время… Что ж, вызов брошен», — сказал Александр Лукашенко.

Белорусского лидера возмутила попытка украинских диверсантов устроить теракт на аэродроме Мачулищи. Спецслужбы задержали террориста и его пособников, которые использовали самые передовые технологии для организации своих преступных действий. Теперь злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

belta.by

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет быть втянутой в вооруженный конфликт, а Украина целенаправленно пытается сделать это по команде американцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко заявил о необходимости принятия мер в случае агрессии у границы Белоруссии.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:21
Неслабый пол: почему женщины в России выбирают «неженские профессии»
21:14
Минобороны опубликовало видео возвращения военных РФ из украинского плена
21:00
«Белый снег»: Дана Борисова поделилась воспоминаниями о вечеринке с Зеленским
20:48
«Начало конца»: почему сдача Артемовска уничтожит киевский режим
20:37
Зуб за 70 тысяч: сестра Бузовой пожаловалась, что ее обсчитали в стоматологии
20:35
Самый первый: SHAMAN покорил YouTube

Сейчас читают

«Не осталось ни одного»: Вдова Кобзона сообщила о тяжелой потере
«Люди не тянут»: почему Зеленский разогнал верхушку СБУ
Как Юлия Тимошенко: Гаврилов о своей школьной учительнице
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица