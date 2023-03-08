Запретить или нет: что делать, если ребенок не отлипает от гаджетов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Психолог Краминова: соцсети не могут навредить ребенку больше, чем живое общение

Запретить или нет: что делать, если ребенок не отлипает от гаджетов

Фото: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen

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Высокие технологии вряд ли могут помешать развитию вашего ребенка.

В современном мире очень сложно представить себя без телефона, новостной ленты и социальных сетей. Более того, уже сложно представить даже наших детей без игр на планшетах. О том, стоит ли родителям волноваться о том, что их чадо постоянно сидит с гаджетами и как это контролировать, рассказала изданию «Страсти» клинический психолог Анастасия Краминова.

По ее словам, не нужно акцентировать свое внимание на том, что телефоны — это вредно. Да, они наносят вред глазам или мышлению.

Но нельзя говорить об этом только с негативной стороны. Ведь, если использовать гаджеты по назначению, то они могут и помочь вашему ребенку. Например, ориентироваться на местности с помощью карт. Детскому развитию высокие технологии никак не вредят, уточняет психолог.

«Лучшее, что можно сделать — примерно до 9-10 лет приложить все усилия, чтобы воспитать в ребенке определенное отношение к потреблению информации и любого контента с помощью гаджетов», — рассказывает эксперт.

По мнению Краминовой, Интернет может помешать развитию вашего чада только в одном случае — если переборщить со временем, проведенным за телефоном или планшетом. Более того, даже распространенное мнение о том, что соцсети должны быть недоступны для ребенка — огромное заблуждение. На деле же, они вредят вашему ребенку не больше, чем обычное живое общение. Его могут так же травмировать, обидеть или обмануть.

Психолог советует просто учить своих детей культуре общения:

  • общаться только с теми, кого знает ребенок
  • знакомиться только в общих компаниях (чатах) с друзьями
  • объяснить ребенку, что его не может никто ни к чему склонять

В любом случае, по мнению эксперта, структура общения у подростка будет меняться с возрастом.

«Шагнув в период полового созревания, ему понадобится коммуникация, чтобы отыграть все роли внутри возраста. И точно так же, как мама и папа когда-то, будет встречаться с друзьями, вместе смотреть кино и ездить на пикники», — заключила Краминова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Петербурге выяснили, как увлечение гаджетами влияет на успеваемость.

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