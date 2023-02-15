Смартфон-зависимость: В Петербурге выяснили, как увлечение гаджетами влияет на успеваемость

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Любители соцсетей показали худшую успеваемость.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski; 5-tv.ru

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Ученые Петербургского политехнического университета выявили связь между тем, как часто студенты отвлекаются на мобильный телефон, и их успеваемостью.

Как и следовало ожидать, любители позависать в гаджетах, показали меньшие успехи в сравнении со своими более собранными товарищами.

Между тем, смартфоно-зависимость охватывает все больше людей и грозит превратиться в глобальное бедствие.

Как не стать заложником вредной привычки — расскажет Максим Облендер.

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