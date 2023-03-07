В МИД Эстонии призвали снизить ценовой потолок на нефть

Тем временем снизить вдвое ценовой потолок на российскую нефть Евросоюз призвал министр иностранных дел Эстонии.

По мнению дипломата, только так можно, цитата, наконец обрушить экономику России. Однако для такого решения понадобится поддержка стран большой семерки.

Они уже неоднократно заявляли сокращение российских поставок приведет к резкому скачку цен на нефтяном рынке. К которому западные экономики пока не готовы.