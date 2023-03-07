ВКС России нанесли удар по позициям ВСУ — видео

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Уничтожены несколько единиц бронетехники и около десяти украинских военных.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Военно-космические силы России точечными ракетными ударами уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Цели обнаружили операторы беспилотных аппаратов. Под удар попали: один танк, две бронемашины и один джип.

Понес противник и потери в живой силе, после чего был вынужден отступить с занятых ранее позиций.

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