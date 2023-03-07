Шойгу: контроль над Артемовском позволит прорвать оборону ВСУ

В ходе селекторного совещания глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о ситуации на линии боевого соприкосновения.

Он отметил, что в результате продвижения ВС РФ были освобождены несколько важных населенных пунктов на Донецком и Купянском направлениях.

«Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», — отметил Шойгу.

Также Глава российского оборонного ведомства обратил внимание на продолжающуюся стратегию «коллективного Запада» по наращиванию поставок вооружения на Украину, а также расширяют программы обучения личного состава ВСУ. Но это не дает ощутимого результата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие потери понесли ВСУ за февраль 2023-го.