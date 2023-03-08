Хайп или свадьба? Курбан Омаров встал на колено в центре Москвы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 568

Курбан Омаров сделал предложение своей девушке в день рождения Ксении Бородиной

Хайп или свадьба? Курбан Омаров встал на колено в центре Москвы

Фото: Instagram* / zimamoscow

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Знаменитость решил позлить бывшую? Или уже созрел для серьезных отношений?

Российский бизнесмен Курбан Омаров в очередной раз решил хайпануть. Мужчина, якобы, сделал предложение своей возлюбленной Валерии прямо в центре Москвы. Об этом он объявил в своем личном блоге.

Более того, знаменитость решил сделать это именно сегодня, в Международный женский день и… день рождения своей бывшей жены Ксении Бородиной. Совпадение?

Утро в семье Курбана началось с праздничного завтрака. Затем мужчина повез свою девушку в столичный центр, чтобы показать сюрприз. Прямо посреди улицы, перед несколькими камерами и зрителями в виде прохожих, Курбан встал на одно колено. В это время играла живая музыка, а счастливая Валерия стояла в окружении роскошных букетов и воздушных шаров в форме сердца. Под ногами новоиспеченной невесты лежали лепестки алых роз.

Конкретно о предложении руки и сердца Омаров и словом не обмолвился.

«Пацаны, я это сделал. Сам в шоке. Если любовь, то только такая», — прокомментировал он свои действия.

В следующем видео парочка уже оказалась в ресторане. Валерия на камеру предложила «отметить этот повод». В общем, эта парочка точно может создать настоящую интригу. Не говоря уже о том, что все это шоу происходит в день рождения Ксении Бородиной.

Курбан Омаров в окружении камер и оркестра делает предложение девушкеКурбан Омаров в окружении камер и оркестра делает предложение девушке. Фото: Instagram* / zimamoscow

К слову, сама телеведущая на данный момент отмечает свой 40-летний юбилей на курорте Роза Хутор.

Многие поклонники полагают, что Курбан Омаров пытается своим поступком позлить бывшую, либо просто привлекает внимание к своей персоне.

Кстати, это уже не первый раз, когда бизнесмен хайпится. В конце декабря внимательные подписчики предположили, что пара ожидает пополнения в семействе: невзначай появился тест на беременность на фото, затем у Валерии заметили округлившийся живот. Но, тем не менее, догадки тогда не подтвердились.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, за что Курбан Омаров хвалит свою новую девушку.

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