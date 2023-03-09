Польша захотела вернуть выплаченные украинским беженцам деньги

Польша хочет вернуть полмиллиона долларов, которые выплатила украинским беженцам. Все потому, что украинцы уехали из страны после того как получили пособия. А согласно польскому законодательству, беженцы должны терять доступ к этим выплатам в случае их отъезда из Польши на срок более 30 дней.

По данным местной прессы, некоторые украинцы приезжают с детьми в Польшу только для того, чтобы оформить пособие, а затем сразу уезжают назад. К настоящему моменту удалось вернуть лишь восемь тысяч долларов.