Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл дома в Британии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 156

The Sun: Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл коттеджа Фрогмор в Виндзоре

Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл дома в Британии

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Нелюбимых членов королевской семьи, похоже, медленно, но верно лишают всего причитающегося наследства.

Король Великобритании Карл III принял решение о лишении принца Гарри и его жены Меган Маркл коттеджа Фрогмор в Виндзоре. Основанием для этого послужила публикация скандальной книги герцога Сассекского «Запасной», сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.

«Букингемский дворец выдал уведомление о выселении пары, проживающей в США, когда мир содрогнулся из-за неслыханных нападок Гарри на королевскую семью», — написано в статье издания.

В материале отмечается, что решение отца оставит принца Гарри без дома в Великобритании, а «выселение» ознаменуется концом пребывания его и супруги в Соединенном Королевстве. Кроме того, присутствие пары на майской коронации короля теперь находится под вопросом.

Сообщается, что ключи от коттеджа в Виндзоре уже переданы младшему брату Карла III — принца Эндрю, который ранее был обвинен в изнасиловании и утратил ряд своих титулов и покои в Букингемском дворце.

«Эндрю сопротивляется идее переехать в коттедж Фрогмор после передачи ключей на прошлой неделе. Однако это все показывает, что Гарри и Меган не в силах остановить выселение», — пишет автор издания.

Источнику также известно, что супруги уже принялись за поиски способов вывезти личные вещи из особняка и доставить их в Соединенные Штаты.

Коттедж Фрогмор в Виндзоре стал свадебным подарком для супругов. Таким образом покойная Елизавета II решила поздравить принца Гарри и Меган Маркл с заключением брака.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Адель и Элтон Джон отказались петь на коронации Карла III.

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