В Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом

Пожар произошел на 120-метровом рыболовецком судне под флагом России, стоящем в турецком Стамбуле. Об этом сообщает местная газета Milliyet.

Отмечается, что судно проходило ремонт на верфи в районе Тузла. Пожар начался примерно в 19:00 мск.

На место были направлены пожарные бригады. По данным издания, всех рабочих успели эвакуировать. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как грузовое судно полыхало у берегов Португалии. Оно перевозило из Германии в США порядка четырех тысяч люксовых машин, в том числе марки Porsche, Audi и Lamborghini. Оказалось, что после возгорания в трюме транспортировщик потерял управление. Экипаж, состоящий из 22-х человек, успел покинуть судно.