В Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Сведений о пострадавших не поступало.

В Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом

Фото: www.globallookpress.com / Osman Orsal

Читайте нас в: Дзен Новости

Пожар произошел на 120-метровом рыболовецком судне под флагом России, стоящем в турецком Стамбуле. Об этом сообщает местная газета Milliyet.

Отмечается, что судно проходило ремонт на верфи в районе Тузла. Пожар начался примерно в 19:00 мск.

На место были направлены пожарные бригады. По данным издания, всех рабочих успели эвакуировать. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как грузовое судно полыхало у берегов Португалии. Оно перевозило из Германии в США порядка четырех тысяч люксовых машин, в том числе марки Porsche, Audi и Lamborghini. Оказалось, что после возгорания в трюме транспортировщик потерял управление. Экипаж, состоящий из 22-х человек, успел покинуть судно.

-2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:22
«Любила, прощала, отдавала»: Ксения Бородина поздравила себя с 40-летием
23:08
Рэпер Птаха попал под обстрел ВСУ в Донецке
22:47
В Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом
22:30
Нарушили королевские традиции: принц Гарри и Меган Маркл тайно крестили дочь
22:13
Разведка США оценила вероятность начала прямого противостояния с Россией
21:52
«Много писем»: Авербух рассказал последние новости о Костомарове

Сейчас читают

Клара Новикова объяснила, почему поменяла фамилию
Кто является организатором протестов в Грузии
Военный аналитик рассказал, в каком виде оружия США проигрывает России
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица