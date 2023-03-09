В США назвали причину неспособности Запада развалить Россию

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Путин дал жесткий ответ на попытку Запада развалить страну в 90-е годы.

Президент РФ Владимир Путин не допустил развала России, когда западные политики пытались в 90-е годы приставить к российской власти плутократов. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle.

По его словам, когда распался Советский Союз, Вашингтон хотел развалить страну как экономически, так и политически. Риттер указал, что целью США было навязать государствую олигархат.

«Путин — это тот парень, который пришел и сказал: „С нас хватит, Россия поднимется на ноги“. Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также и хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе», — заявил он.

В том числе офицер отметил, что нынешнего главу государства запомнят как одного из величайших правителей России.

К слову, в конце февраля Владимир Путин рассказал о храбрости и мужестве российских военных, которые с честью защищают Россию от неонацистской угрозы. Президент искренне поблагодарил бойцов за патриотизм, доблестную и блистательную службу своей стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал самое главное условие для победы России.