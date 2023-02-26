Путин назвал самое главное условие для победы России

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 23

Путин назвал «единство нашего народа» главным условием достижений и побед Росси

Путин назвал самое главное условие для победы России

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Тема:
Спецоперация

Президент отметил, что в этом русскому народу нет равных.

Президент России считает, что единство народа является главнейшим условием достижений и побед России. Этот фактор президент Владимир Владимирович отметил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Единство нашего народа. И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед», — заявил глава государства.

В послании Федеральному посланию лидер заявил, что на исторических рубежах России идет бой за наших людей. В своей речи президент отметил, что российских бойцов поддерживает вся страна, и это значит, что каждый, кто это делает является защитником Отечества. Также основной посыл был посвящен гражданам РФ, и он заключался в том, что Россия завершает период «очарования» Западом: в политическом, экономическом, и в какой-то степени культурном плане.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин указал, что Запад стремится разделить Россию на мелкие части для того, чтобы ими было проще управлять.

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