В Приднестровье предотвратили покушение на главу республики Красносельского

Террористы планировали взорвать автомобиль в центре Тирасполя, чтобы поразить как можно больше людей.

В Приднестровье предотвращено покушение на президента Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности ПМР.

Подозреваемых удалось задержать. По информации пресс-службы ведомства, террористы готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины. При этом преступления готовились не только против Красносельского, но и других должностных лиц Приднестровья.

«Они (террористы — Прим. ред.) дают признательные показания», — отметили в министерстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, теракт должны были совершить в центре Тирасполя: злоумышленники планировали взорвать автомобиль с помощью гексогена (взрывоопасное вещество — Прим. ред.), радиус поражения которого достигает сотни метров. Также в машине были шурупы, гайки и проволока, чтобы поразить как можно больше людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФСБ предотвратила покушение на главу совета директоров «Царьграда» Малофеева.