ФСБ предотвратила покушение на главу совета директоров «Царьграда» Малофеева

ФСБ предотвратила покушение на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленники планировали взорвать автомобиль бизнесмена.

По предварительным данным оперативных служб, покушение организовал гражданин РФ Денис Капустин. Спецслужбы выяснили, что именно он основал подразделение русских добровольцев, воюющих на стороне Украины и действующих под контролем Службы безопасности Украины (СБУ).

В пресс-службе ФСБ сообщили, что покушение планировалось по той же схеме, по которой была убита Дарья Дугина. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленник прикрепляет, предположительно, взрывное устройство под машину Малофеева.

Журналистка Дарья Дугина трагически погибла в результате покушения в августе 2022 года. Она писала для ряда российских СМИ, в том числе для «Царьграда», участвовала в политических программах. В СК РФ позже заявили, что убийство было заказным. Известно, что взрывное устройство находилось под креслом водителя автомобиля.

Отец Дарьи, Александр Дугин, в тот день ехал на другой машине и остался жив. После трагедии он заявил, что произошедший инцидент организовал «нацистский украинский режим».

Кроме того, весной 2022 года ФСБ удалось задержать одного из подозреваемых в покушении на известных российских журналистов. Во время допроса мужчина рассказал, что готовилось покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. По поручению президента Владимира Путина СК РФ детально фиксирует подобные преступления и устанавливает всех украинских диверсантов, которых в дальнейшем ждет уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала жителей Казани, подозреваемых в спонсировании террористов.