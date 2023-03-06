ФСБ предотвратила покушение на главу совета директоров «Царьграда» Малофеева

|
Рита Миронова
Рита Миронова 133

Террористы намеревались подорвать автомобиль бизнесмена.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

ФСБ предотвратила покушение на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленники планировали взорвать автомобиль бизнесмена.

По предварительным данным оперативных служб, покушение организовал гражданин РФ Денис Капустин. Спецслужбы выяснили, что именно он основал подразделение русских добровольцев, воюющих на стороне Украины и действующих под контролем Службы безопасности Украины (СБУ).

В пресс-службе ФСБ сообщили, что покушение планировалось по той же схеме, по которой была убита Дарья Дугина. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленник прикрепляет, предположительно, взрывное устройство под машину Малофеева.

Журналистка Дарья Дугина трагически погибла в результате покушения в августе 2022 года. Она писала для ряда российских СМИ, в том числе для «Царьграда», участвовала в политических программах. В СК РФ позже заявили, что убийство было заказным. Известно, что взрывное устройство находилось под креслом водителя автомобиля.

Отец Дарьи, Александр Дугин, в тот день ехал на другой машине и остался жив. После трагедии он заявил, что произошедший инцидент организовал «нацистский украинский режим».

Кроме того, весной 2022 года ФСБ удалось задержать одного из подозреваемых в покушении на известных российских журналистов. Во время допроса мужчина рассказал, что готовилось покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. По поручению президента Владимира Путина СК РФ детально фиксирует подобные преступления и устанавливает всех украинских диверсантов, которых в дальнейшем ждет уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала жителей Казани, подозреваемых в спонсировании террористов.

-3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:32
Европейские СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ в Артемовске
11:24
Подельник убийцы Дугиной признал вину и раскаялся
11:17
Что подарить маме на 8 Марта, если она говорит: «Ничего не нужно»
11:15
Увлеклись боевой сценой: кто сломал нос Гоше Куценко
11:11
Опубликовано видео момента покушения на Константина Малофеева
11:01
«Резня бензопилой по-техасски»: почему словам Трампа нельзя верить

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Психолог объяснил, что Костомарова ждет долгое и тяжелое восстановление
«Серьезный удар по армии Украины»: что будет с ВСУ после освобождения Артемовска
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица