Все по-честному: жена Сергея Жукова показала лицо без макияжа и фильтров

После карьеры в группе «Сливки» девушка сделала акцент на личную жизнь, в которой царят любовь, гармония и спорт.

Экс-участница группы «Сливки» и лидера группы «Руки вверх» Регина Бурд показала в сетях честное фото, без фильтров и макияжа. Снимком 36-летняя возлюбленная Сергея Жукова поделилась после проката на беговых лыжах, которыми увлекается последнее время.

«После лыжной тренировки, кайф», —поделилась с подписчиками Регина.

Также она выложила в своем аккаунте видео с зимней тренировки. На нем видно, что девушка достаточно хорошо дружит с лыжами — освоила коньковый ход и с легкостью покоряет стадион наряду с другими спортсменами.

Регина Бурд показала лицо без макияжа и фильтров. Фото: Instagram* / burdregina

Регина Турд живет в браке Сергеем Жуковым уже 15 лет, за это время она успела подарить музыканту троих детей — старшую дочь Нику и двоих сыновей, Энджела и Мирона. А вот с карьерой в группе «Сливки» знаменитость давно завязала, и это было связано с серьезными переменами в личной жизни. Отношения пары складывались не стремительно — солисту «Руки вверх» пришлось только десять месяцев ждать первого поцелуя с избранницей, и только потом влюбленные перешли на новый уровень в амурных делах, которые закончились свадьбой.

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