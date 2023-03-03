«На каждом концерте целую»: Павлиашвили назвал способ борьбы с тревогой перед выступлениями

Артист на сцене уже более 30 лет. Но признался, каждый выход к зрителю для него огромный стресс. Хоть и работа четко отлажена и расписана.

Певец Сосо Павлиашвили рассказал, что ему помогает бороться с тревогой и охватывающим стрессом перед каждым выходом на сцену. Артист известен публике уже более 30 лет, но волнение его все равно настигает и одолевает. И это он не считает чем-то странным и необычным.

«Конечно, волнение есть. Это не трусость, не боязнь. Наоборот, когда ты встречаешься с его величеством зрителем — для меня это всегда волнительно. Я никогда не называл людей своими фанатами, поклонниками. Это люди, которым я служу. На каждом концерте целую эту сцену. Со страхом справляюсь, просто выходя на сцену и получая огромное удовольствие», — рассказал Павлиашвили в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на концерте, посвященному 70-летию композитора Виктора Резникова.

К слову, на сцене знаменитость уже более 30 лет. С ранних лет он увлекся музыкой. Сначала научился играть на скрипке. Позже окончил Тбилисскую консерваторию по классу скрипки, причем, на выпускных экзаменах получил наивысший бал и стал одним из самых известных выпускников этого музыкального вуза. После этого отправился в армию. Вернувшись, уже направил весь свой вектор в сторону сцены, известности, популярности и творчества.

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