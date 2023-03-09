Стрельба произошла в центре Тель-Авива, три человека получили ранения

В центре Тель-Авива неизвестный открыл стрельбу по прохожим, сообщает издание Ynet.

Злоумышленник начал стрелять на самой оживленной улице города — Дизенгоф. По последним данным, три человека были ранены, их госпитализировали.

«Один в критическом состоянии, один в тяжелом состоянии и еще один в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, полиция квалифицировала произошедшее как теракт. По сообщению газеты The Jerusalem Post, стрелявших было двое. Предположительно, второй мужчину успел скрыться от полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иерусалиме подросток напал с оружием на людей.