Стрельба произошла в центре Тель-Авива, три человека получили ранения

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25

По некоторым данным, стрелявших было двое. Один из злоумышленников успел скрыться, его ищут правоохранители.

Стрельба произошла в центре Тель-Авива, три человека получили ранения

Фото: Reuters

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В центре Тель-Авива неизвестный открыл стрельбу по прохожим, сообщает издание Ynet.

Злоумышленник начал стрелять на самой оживленной улице города — Дизенгоф. По последним данным, три человека были ранены, их госпитализировали.

«Один в критическом состоянии, один в тяжелом состоянии и еще один в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, полиция квалифицировала произошедшее как теракт. По сообщению газеты The Jerusalem Post, стрелявших было двое. Предположительно, второй мужчину успел скрыться от полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иерусалиме подросток напал с оружием на людей.

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