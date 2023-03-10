Требуют решить «абхазский вопрос»: протесты в Грузии набирают новые обороны

Волнения последних дней в Грузии будут использованы заинтересованными сторонами в своих целях. Предсказать, как будут развиваться события дальше — невозможно.

Протесты в Грузии становятся все более радикальными. Заявление правительства об отзыве закона об иноагентах не помогло. Теперь бунтующие требуют решить «абхазский вопрос», фактически призывая начать новую войну против республики, которую Грузия по-прежнему считает своей территорией.

Перед митингующими выступают еще и наемники, вернувшиеся из Украины. Догадаться о чем они говорят, несложно: в толпе звучат антироссийские лозунги, а кое-где сжигают флаги нашей страны. Из сердца протестного Тбилиси — корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

Тысячи людей сегодня вновь вышли на улицы Тбилиси, несмотря на обещание правящей партии не принимать скандальный закон об иноагентах и обещание президента наложить на него вето. Теперь активисты требуют освобождения всех задержанных.

Протестующие перешли на язык ультиматума — требуют отставки правительства, причем немедленной. Громче всего кричат настоящие боевики, те кто еще недавно совершал военные преступления на Украине, а теперь вернулись на родину.

Организаторы митинга поднимают ставки, видимо, понимают, что иначе интерес не удержать. Сегодня на площади собралось около 30 тысяч человек. По оценкам экспертов, если действия толпы в первые дни выглядели хаотичными, то сейчас уже видно организованные действия, даже есть попытки провокаций.

«Ситуацию, которую мы видим в Тбилиси, она практически, можно сказать какими-то нюансами, ничем не отличается от того, что было на Майдане в 2014 году. Если кто-то думает, что это какое-то стихийное действие, то это совершенно не так», — сказал почетный президент Международной ассоциации ветеранов специального подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

Похоже, к обострению ситуации здесь тщательно готовились. Ждали момент. Интерес к протестам сейчас подогревается среди студентов. По некоторым данным, за активное участие им обещают в будущем гранты и визы стран ЕС и в США. Руководитель пресс-службы американского Госдепа не умолкает уже несколько дней.

«Принятие такого рода законодательство повлияет на нашу способность продолжать оставаться протетическим партнером, которым мы стремились быть для Грузии и его народа на протяжении десятилетий», — сказал руководитель пресс-службы американского Госдепа.

Звучит фактически как угроза. Политологи говорят: Штатам сейчас будет очень кстати — новая точка напряженности на территории бывшего СССР.

«Это винтовка в руках более крупных фигур, которые хотели бы убрать партию „Грузинская мечта“ за относительную ее лояльность. Это не пророссийская партия, она прогрузинская, но она все-таки предполагает лояльные отношения с Россией, что совершенно не устраивает ультразападников», — сказал директор института региональных проблем Дмитрий Анатольевич.

Получается волнения последних дней определенно будут использованы заинтересованными сторонами в своих целях. Предсказать, как будут развиваться события дальше, невозможно. Но похоже, что терять интерес публики организаторы протеста не хотят.