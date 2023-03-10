В Тюмени неизвестный ворвался в магазин и захватил заложника

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 54

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Фото, видео: Виталий Невар / ТАСС; Пресс-служба Росгвардии Уральского округа; 5-tv.ru

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Мужчина ворвался в магазин и захватил заложника в Тюмени, сообщили в пресс-службе Росгвардии Уральского округа.

Инцидент произошел глубокой ночью, о чем сообщили в правоохранительные органы очевидцы. По прибытии стражи порядка незамедлительно оцепили территорию магазина.

«Прибыло руководство и личный состав правоохранительных органов и экстренных служб. В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого», — сообщили в ведомстве.

Пресс-службе Росгвардии также поделилась кадрами операции по освобождению заложника.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, здание магазина осматривают специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН Росгвардии со служебными собаками.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина захватил сына заложника в Нижневартовске.

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