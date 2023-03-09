В Нижневартовске задержали мужчину, взявшего сына в заложники

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Напряженная ситуация в Нижневартовске разрешилась мирно.

В Нижневартовске задержали мужчину, взявшего сына в заложники

Фото: Стрингер / ТАСС

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Мужчина, который удерживал ребенка в Нижневартовске, сдался в ходе переговоров, сообщает Следственный комитет.

По некоторым данным, уговорить его отпустить сына удалось при помощи родственников — матери и жены, которые участвовали в переговорном процессе. За мужчиной в ходе переговоров следили при помощи веб-камеры.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, сообщает СК.

В ведомстве напомнили, что утром 9 марта поступило сообщение о том, что житель Нижневартовска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел из окна квартиры, расположенной по улице Северная несколько выстрелов на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. В этот момент в квартире с мужчиной находился его трехлетний сын.

Благодаря грамотному и слаженному взаимодействию сотрудников правоохранительных органов подозреваемый задержан, жизнью и здоровья ребенка в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло с мальчиком, которого отец держал в заложниках.

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