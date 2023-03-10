«Разграбление страны»: в Китае призвали США вывести войска из Сирии

Китайский дипломат считает, что Америка усугубляет гуманитарную катастрофу.

Китай призывает США к здравому смыслу: официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге о том, что американцы должны немедленно прекратить незаконное военное присутствие в Сирии.

По ее словам, Соединенные Штаты Америки незаконно вмешались в военные действия, связанные с сирийским кризисом и это привело к гибели большого числа ни в чем не повинных мирных жителей.

«Китай призывает США немедленно завершить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны», — заявила Мао Нин.

Она также добавила, что за годы военного конфликта в Сирии погибли по меньшей мере 350 тысяч человек, а около 14 миллионов человек до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи.

В начале марта председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли побывал в Сирии. Там он выступил с обращением, в котором заявил, что военное присутствие США в Сирии «имеет решающее значение для безопасности как США, так и их союзников».

Недавно на сайте китайского внешнеполитического ведомства появилась информация о том, что Штаты, изображая из себя ярого союзника демократии, демонстрируют миру диктатуру. В КНР считают, что безопасность одной страны нельзя обеспечивать за счет безопасности других государств.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как КНР хочет обеспечить мир, но этому мешают США.