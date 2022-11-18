Барановская не раз попадала под обстрелы на Донбассе: «Почему стреляют по людям?»

Телеведущая регулярно посещает поля боевых действий, но все еще не может понять, зачем Киев бомбит мирное население.

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, как спасалась от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время поездок в Донбасс. Звезда регулярно посещает города региона и поля боевых действий, снимает сюжеты и рассказывает истории жертв агрессии. В интервью «Вечерней Москве» она поделилась впечатлениями, которые изменили взгляды на жизнь и заставили ценить каждый миг под мирным небом.

Барановская призналась, на передовой она часто плачет. Невозможно сдержать слезы при виде очередей за хлебом и водой, тел по дороге к магазину — людей, чью жизнь оборвал очередной снаряд, упавший посреди жилого района. По словам телеведущей, жители Донбасса не мечтают о мести, не проклинают и не злятся, они просто хотят окончания стрельбы и беспросветного страха. Этот страх знаком и самой Барановской.

«Одно дело — на передовой, когда этого можно ожидать. Но когда в гостинице в центре города, далекого от боевых действий, ты просыпаешься от обстрела и грохота разбитых стекол и приходится бежать в подвал… Ведь там нет никакой военной базы или техники. Возникает вопрос: почему стреляют по людям? Кто принимает решение лупить по мирным городам?», — задается вопросом ведущая.

По возвращении в Москву журналистка не сразу адаптируется к тишине и комфорту. Внезапные громкие звуки пугают, заставляют неосознанно искать прикрытие, убежище, порой даже прятаться под стол. Лишь спустя некоторое время удается немного успокоиться и перестать опасаться за свою жизнь. Спасает и отвлекает работа — помимо Донбасса в графике теледивы много других проектов.

Как рассказала Барановская, подобные реакции отмечают и коллеги, побывавшие с ней на передовой. Опыт присутствия на территории военных действий заставляет каждого из них еще больше ценить каждый миг. Больше не хочется откладывать на потом, ведь неизвестно, будет ли это «потом». Жить теперь ведущая спешит здесь и сейчас.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. После очередного обострения конфликта между киевским режимом и отделившимися Донецкой и Луганской народными республиками, а также ряда обстрелов со стороны ВСУ Москва присоединилась к противостоянию по просьбе глав атакованных территорий. Многие отечественные звезды с тех пор побывали на фронте — привозили гуманитарную помощь, выступали перед пострадавшими жителями региона.

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