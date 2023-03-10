Умерла звезда «Тревожного воскресенья» Ольга Катаева

|
Полина Долгова
Полина Долгова 74

Она умерла на 69-м году жизни в Иерусалиме.

Умерла звезда «Тревожного воскресенья» Ольга Катаева

Фото: Кадр из к/ф «Тревожное воскресенье», реж. Рудольф Фрунтов, 1983 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса Ольга Катаева скончалась 9 марта. Ее не стало на Родине в Израиле, куда она вернулась в 1995 году после насыщенной и творческой жизни в России. Она играла в таких известных театрах как «Ноев Ковчег», «Цилиндр», «Паргод» и «Тарантас». О смерти рассказали ее друзья и знакомые в соцсетях.

Учебу Катаева проходила в театральной студии при Саратовском ТЮЗе, а в 1978 году вошла в труппу. Актриса работала в Саратовском драматическом театре имени Карла Маркса с 1986 по 1992 год. Затем она стала преподавать в консерватории имени Собинова в этом же городе.

Ольгу Катаеву публика помнит по роли Нины Заречной в «Чайке», а также Маши в «Трех сестрах». Впервые она появилась на экранах в 1981 году, когда сыграла Тамару Самсонову в фильме «Мы смерти смотрели в лицо». Самая известная работа актрисы фильм-катастрофа Рудольфа Фунтова «Тревожное воскресенье». В нем она снялась с Виторганом, Лучко и Белявским в роли сержанта Киры Крыловой.

Последнее появление Ольги Катаевой было в 2011 году — ей досталась роль в российском сериале «Москва. Три вокзала».

Ранее 5-tv.ru писал, почему умер американский актер Роберт Блейк.

-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:25
«Есть всякие средства»: почему Полина Максимова отказалась от длинных волос
19:11
Умерла звезда «Тревожного воскресенья» Ольга Катаева
18:53
«Каждый думает только о себе»: почему ВСУ бросают раненых умирать на передовой
18:35
Посольство России в Турции выяснит причину проблем с торговыми операциями
18:20
«Украинцы этого не делали»: Зеленский отверг причастность к подрывам на СП
18:05
Будьте честны: таро-прогноз на неделю с 13 по 19 марта

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
Обманули дурака: зачем США спешно скупают нефть у Венесуэлы
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео