Мужчину, столкнувшего подростка под поезд метро, арестовали на два месяца

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Обвиняемый в покушении на убийство житель Москвы признал свою вину.

Мужчину, столкнувшего подростка под поезд метро, арестовали на два месяца

Фото: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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В Москве прошел суд по делу Владимира Кизика, который столкнул подростка под поезд на станции метро «Киевская». Черемушкинский районный суд выбрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Задержанный будет находиться в СИЗО до 9 мая 2023 года.

Владимир Кизик признал вину, в ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Также у следствия вызывают большие вопросы те специалисты, которые отпустили человека с диагностированными психическими заболеваниями домой. В отношении медиков возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее 5-tv.ru публиковал расследование, в котором пытался выяснить, что привело Владимира Кизика к психиатрической клинике и попытке столкнуть подростка под поезд.

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