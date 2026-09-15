Мошенники придумали новую схему с «вакцинацией» от гриппа

Перейдя по ссылке, присланной мошенниками, можно вместо медицинской услуги получить «минус» на счету.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мошенники запустили новую схему с «вакцинацией» от гриппа
Мошенники начали рассылать россиянам сообщения якобы от имени «Госуслуг» и поликлиник с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года. Об этом 15 сентября предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники рассылают гражданам уведомления от имени поликлиник или «Госуслуг» с предложением «записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 без очередей» или «забронировать импортную вакцину», — заявили там РИА Новости.
При переходе по указанной в сообщении ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт, имитирующий «Госуслуги». Ввод логина и пароля на таком ресурсе может предоставить мошенникам доступ к настоящему аккаунту гражданина.
В «Мошеловке» напомнили, что записаться на бесплатную вакцинацию по ОМС можно только через официальные государственные приложения, портал «Госуслуги» или непосредственно в регистратуре поликлиники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники начали прибегать к новой хитрости для обмана россиян. Они используют комбинированные атаки на людей.
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