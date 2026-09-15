Стресс под контролем: гаджеты для оценки состояния персонала тестируют в Пулково

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 38 0

Технология позволит вовремя замечать признаки переутомления и при необходимости отправлять сотрудника на отдых или замену.

Проверка состояния сотрудников Пулково через кольца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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В аэропорту Пулково тестируют браслеты и кольца для контроля усталости персонала

Испытание браслетов и колец, предназначенных для оценки самочувствия и утомляемости сотрудников, проходит в петербургском аэропорту Пулково. Об этом ТАСС рассказала гендиректор воздушной гавани Леонид Алексеев.

Он отметил, что в аэропорту развивают «человекоцентричный подход» к работникам перрона и терминала. Для наблюдения за их состоянием уже тестируют специальные устройства, которые, по его словам, призваны следить за состоянием персонала в течение всего рабочего времени.

Сергеев подчеркнул, что такой контроль затронул прежде всего специальности с высокой физической активностью, где необходимы внимание и сосредоточенность. У сотрудников измеряют пульс, температуру, активность, а также уровень стресса, что дает возможность заметить усталость и предоставить человеку отдых или пересменку.

«Компания стремится быть среди первопроходцев в применении таких решений, особенно в части сочетания управления техникой и мониторинга состояния работников», — пояснил гендиректор.

Он добавил, что в перспективе все цифровые сервисы интегрируют в единую интеллектуальную систему управления авиагаванью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве с сентября таксистам запретили навязывать услуги пассажирам в аэропортах. Ограничения также распространяются на железнодорожные и автовокзалы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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