Кинологи рассказали, как помочь собаке привыкнуть к жизни после дачи

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 21 0

Кинологи советуют постепенно менять привычный распорядок питомца и первые дни уделять ему больше внимания.

Как избавить собаку от стресса после дачи в городе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В кинологической федерации рассказали, как избавить собаку от стресса после дачи

Собаки могут испытывать стресс после возвращения с дачи в городскую квартиру. Помочь питомцу адаптироваться к привычной обстановке могут новые игрушки и другие способы разнообразить его повседневную жизнь. Об этом ТАСС рассказали в Российской кинологической федерации.

«В квартире необходимо предложить собаке новые, незнакомые объекты для исследования. В идеале — заранее приобрести новые игрушки, лизательный или копательный коврик, возможно, фонтанчик с водой. Подойдет то, что питомец еще не пробовал», — уточнили в пресс-службе.

В первый день для прогулки рекомендуется выбирать знакомые собаке маршруты. На второй-третий день можно предложить питомцу новый путь. «На улице важно давать питомцу все как следует обнюхать и исследовать — это успокаивает нервную систему», — подчеркнули в РКФ.

При этом специалисты не советуют сразу оставлять собаку одну после возвращения в город. По словам кинологов, одиночество может только усилить стресс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:55
Тайная свадьба? Полина Диброва взяла фамилию Товстик
4:20
Кинологи рассказали, как помочь собаке привыкнуть к жизни после дачи
4:05
Мошенники придумали новую схему с «вакцинацией» от гриппа
3:52
Стресс под контролем: гаджеты для оценки состояния персонала тестируют в Пулково
3:30
Пекин обошел Вашингтон: Китай стал главным соавтором российских ученых
3:15
Месть НАБУ: политический кризис в Киеве угрожает позициям Зеленского

Сейчас читают

Сентябрь в Европе не задался: Газ за тысячу — да еще и безветрие
Стресс, сахар и бессонница: главные и неочевидные причины осенних простуд
Умерла королева советской аэробики: неизвестная драма балерины Лилии Сабитовой
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен