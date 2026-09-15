Кинологи рассказали, как помочь собаке привыкнуть к жизни после дачи

В кинологической федерации рассказали, как избавить собаку от стресса после дачи

Собаки могут испытывать стресс после возвращения с дачи в городскую квартиру. Помочь питомцу адаптироваться к привычной обстановке могут новые игрушки и другие способы разнообразить его повседневную жизнь. Об этом ТАСС рассказали в Российской кинологической федерации.

«В квартире необходимо предложить собаке новые, незнакомые объекты для исследования. В идеале — заранее приобрести новые игрушки, лизательный или копательный коврик, возможно, фонтанчик с водой. Подойдет то, что питомец еще не пробовал», — уточнили в пресс-службе.

В первый день для прогулки рекомендуется выбирать знакомые собаке маршруты. На второй-третий день можно предложить питомцу новый путь. «На улице важно давать питомцу все как следует обнюхать и исследовать — это успокаивает нервную систему», — подчеркнули в РКФ.

При этом специалисты не советуют сразу оставлять собаку одну после возвращения в город. По словам кинологов, одиночество может только усилить стресс.

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