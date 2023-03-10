Ожоги глаз вместо длинных ресниц: как не стать жертвой красоты в кресле лешмейкера

Из салона красоты прямиком в травматологию угодила жительница Петербурга. И теперь ей страшно смотреть в зеркало. Вместо длинных ресниц, о которых мечтала, девушка получила ожоги глаз. Ей требуется помощь медиков. Мастер не сдавалась до последнего, выдавая красные глаза и слипшиеся ресницы за модный тренд. Корреспондент «Известий» Мария Зверева рассказала о жертвах красоты.

Поход в салон за красивым взглядом и пышными ресницами закончился для Евгении травматологией. По словам девушки, во время процедуры ресницы буквально склеились, глаза жгло, веки опухли, практически не открывались. Мастер попыталась смыть состав, но становилось только хуже.

«Заметила покраснение века, ресницы верхние все также были склеены с нижними, мое зрение помутнело, о чем я ей сказала. Она начала утверждать, что у нас расходятся вкусы и это мокрый эффект. После чего я обратилась в травматологию, мне зафиксировали ожог век и окологлазничной области», — рассказала пострадавшая Евгения Гречаная.

Девушка уверена, из-за неправильной техники и некачественных материалов она едва не ослепла. Говорит, что зрение после похода в салон упало до минус единицы и боится, что ситуация ухудшится.

«Все зависит от того, что произошло: стойкое это помутнение не стойкое. Вплоть до кератопластической операции это дойти, нужно смотреть наблюдать», — рассказала офтальмолог Асия Дубина.

На глазах до сих пор остается клей, если убрать его не получится — придется срезать ресницы под корень. Девушка обратилась в полицию, она требует возместить ущерб за лечение, и уволить лешмейкера.

Мария Попова работает в бьютисфере уже больше пяти лет. Уверяет, ожог роговицы — большая редкость в сфере наращивания ресниц. Виной всему — неопытность мастеров. Чаще всего клиентки сталкиваются с аллергией на испарения клея. Причем такая реакция всегда проявляется сразу и имеет накопительный эффект.

«Сразу она обычно не возникает, это происходит после того как клей уже полимеризовался. Проявляется она тем, что опухают веки, они начинают чесаться. Это одно из самых ярких проявлений», — рассказала мастер по наращиванию ресниц Мария Попова.

Похожая ситуация была у Марии Шатохиной. Девушка наращивала ресницы в московском салоне. После четвертой процедуры на утро не смогла открыть глаза.

«У меня начали осыпаться ресницы, начали чесаться глаза. Все было красное, глаза покрылись коркой. Открыть глаза на утро я не могла, мне приходилось идти умываться», — рассказала Мария Шатохина.

В салоне разбираться с проблемой не стали, якобы мастер не виноват. А Марии пришлось лечить глаза от аллергии около двух недель. Чтобы избежать этого, дерматологи советуют не экономить на процедуре, а во время визита — лучше перестраховаться и проверить качество материалов на месте.

«Если нет аллергии, испарения клея все равно могут повредить слизистую. Например, когда у клиента полностью не закрывается веко. Тогда мастер должен предупредить об этом во время процедуры и, например, утяжелить веко с помощью патчей», — рассказала журналист.

Наращивание ресниц в среднем стоит около четырех тысяч рублей, у частных умельцев делают дешевле. Но если в салоне еще есть гарантия, что лешмейкер сертифицирован, то в кабинетах на дому — ее нет. И не исключено, что этот мастер после претензий работать не перестанет, а просто переедет в другой кабинет.