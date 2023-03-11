О каких проблемах со здоровьем может сигнализировать храп

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 46

Опасен не сам храп, а сопутствующее ему в ряде случаев апноэ — кратковременные остановки дыхания.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Храп не только доставляет неудобства самому человеку и окружающим, но может также свидетельствовать о проблемах в организме. Есть даже отдельный диагноз — ронхопатия. Она не всегда зависит от габаритов, возраста и пола храпящего, но связана с прогестероном и образом жизни человека.

Опасен не сам храп, а сопутствующее ему в ряде случаев апноэ — кратковременные остановки дыхания. Оно бывает обструктивное (когда сужаются дыхательные пути) и центральное (когда отсутствует стимуляция дыхательного центра). Ночные остановки дыхания особенно опасны для детей — они могут вызвать гипоксию мозга и различные проблемы развития.

Также храп и апноэ могут появиться в результате:

  • Пищевой аллергии;
  • Курения;
  • Инфекции и хронического воспаления;
  • Неправильного строения зубов и макроглоссии (увеличение объема языка);
  • Перенесенного инсульта и неврологических заболеваний;
  • Искривления носовой перегородки и поликистоза яичников.

Внимание стоит обращать не столько на громкость, сколько на регулярность возникновения храпа. Также важно вовремя заметить всхрапывания и ночные пробуждения, головную боль, сонливость и повышение аппетита.

Для борьбы с храпом врачи рекомендуют специальные упражнения, направленные на тренировку подъязычной области и неба — их можно найти в специальных приложениях.

Кстати, подушка мало влияет на предрасположенность к храпу, однако правильное положение тела во время сна может уменьшить храп — верхнюю половину туловища лучше приподнять на 35 градусов.

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