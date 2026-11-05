«Подал на развод через Госуслуги, пока я спасала его от паралича»: Белоголовцева раскрыла правду о муже

Семейная история телеведущего и звезды шоу «33 квадратных метра» Сергея Белоголовцева получила неожиданное продолжение: супруга Наталья впервые подробно высказалась о расставании, рассказала о тяжелом восстановлении мужа после инсульта и объяснила, почему не согласна на развод.

В своем блоге Наталья призналась, что устала узнавать подробности собственной семейной жизни из соцсетей и передач. До этого Белоголовцев дал интервью в программе на федеральном телеканале. Там он рассказал об инсульте и решении начать бракоразводный процесс. При этом Наталье, как она утверждает, о своем намерении он не удосужился сообщить.

Еще в мае 2026 года ей пришло извещение через портал Госуслуги о том, что супруг подал заявление на развод. Бумажное уведомление, отправленное по почте, было оформлено от имени помощницы артиста Елены Дмитриевой. Именно с ней Белоголовцев стал появляться на публике летом 2025 года.

Между тем Наталья подчеркнула, что не намерена молча соглашаться с происходящим.

«Я возражаю против развода в суде», — написала она.

Причину решения женщина объяснила не желанием ограничивать личную жизнь мужа, а обстоятельствами, которые сложились после его тяжелой болезни.

Как Наталья спасала мужа после инсульта

В августе 2024 года Сергей Белоголовцев перенес тяжелый инсульт. Артиста экстренно доставили в больницу, где удалили тромбы. После произошедшего у шоумена частично парализовало половину тела, он с трудом передвигался. Вскоре состояние осложнилось еще и обострением аппендицита. Артиста госпитализировали снова.

Наталья вместе с сыновьями и сестрой мужа взяла на себя заботу о нем. Родственники помогали артисту буквально заново осваивать привычные действия. Близкие не пускали к нему журналистов и камеры, чтобы не выставлять тяжелое состояние шоумена напоказ.

«Только статус жены помог мне спасти его жизнь и организовать эффективное лечение, когда, к сожалению, возникла такая необходимость», — объяснила Наталья свое несогласие с разводом.

При этом женщина не скрывает разочарования тем, как супруг распоряжается своей публичностью после болезни. Она считает ошибкой его возвращение на скандальные ток-шоу и признается, что больше не располагает силами, чтобы удерживать его от сомнительных решений.

Брак Белоголовцевых

Наталья Баранник — супруга Сергея Белоголовцева, с которой он прожил более трех десятилетий. В отличие от мужа, женщина не стремилась к публичности и редко появлялась в телевизионных проектах. Основное внимание она уделяла семье и воспитанию детей.

За 35 лет совместной жизни супруги пережили немало испытаний. Одним из самых серьезных стало рождение сына Евгения с детским церебральным параличом (ДЦП). Наталья занималась его лечением, сопровождала на операциях и помогала проходить реабилитацию.

Всего у пары родились трое сыновей: Никита, Александр и Евгений.

Старший сын Никита появился на свет в 1987 году. Спустя год Наталья родила двойню — Александра и Евгения.

Впоследствии Евгений вырос, окончил институт и даже попробовал себя на телевидении. В 2014–2015 годах он вел программу «Разные новости» на канале «Раз ТВ», а позднее занялся собственным YouTube-проектом «Такой ЖЕ», посвященным людям с ограниченными возможностями.

Сергей неоднократно говорил о том, насколько непросто воспитывать ребенка с ДЦП. В интервью Дмитрию Борисову артист признавался, что у семьи практически не было отпусков и выходных.

Что стало причиной семейного разлада

Несмотря на долгий брак и общие испытания, отношения супругов постепенно изменились. Сам Сергей Белоголовцев объяснял расставание тем, что со временем у людей могут меняться взгляды на жизнь, приоритеты и чувства.

В интервью Борису Корчевникову шоумен уточнил, что они с Натальей разъехались еще до инсульта. Конкретную причину разрыва Белоголовцев раскрывать не стал.

Первые серьезные вопросы о семейном положении шоумена возникли летом 2025 года. Тогда Белоголовцев впервые после инсульта появился на публике вместе со своей помощницей Еленой Дмитриевой. В интервью Пятому каналу артист рассказывал, что женщина сопровождает его и помогает во время восстановления. При этом он шутил о ее присутствии рядом и не исключал, что их отношения выходят за рамки рабочих.

Особое внимание зрителей привлекло то, что более 35 лет шоумен был женат на Наталье. Сам Белоголовцев тогда не стал прямо объяснять, что происходит в его семье, ограничившись рассуждениями о необходимости сохранять влюбленность.

В октябре 2026 года артист уже открыто заговорил о расставании. Он признался, что супруги живут отдельно, и сообщил о намерении оформить развод. При этом Белоголовцев подчеркнул, что не воспринимает происходящее как трагедию. По его мнению, главное — пройти через перемены спокойно, достойно и без лишних конфликтов.

Сейчас бракоразводный процесс остается в подвешенном состоянии. Наталья намерена отстаивать свою позицию в суде, тогда как Сергей, судя по его публичным заявлениям, возвращаться к прежним отношениям не планирует.

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