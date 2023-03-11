Жаловавшийся на побои жены мужчина-инвалид скончался в Подмосковье

В подмосковном Рошале правоохранители расследуют обстоятельства смерти 63-летнего мужчины, которого, предположительно, избивала гражданская жена.

Как стало известно 5-tv.ru, бездыханное тело мужчины было обнаружено в пятницу, 10 марта. Житель Московской области лежал в этот момент на спине, в естественной позе, прижав одну руку к груди, другую - опустив вдоль тела. И все бы указывало на естественную смерть, если бы не побои на его теле, оно оказалось усыпано гематомами.

По словам родной сестры покойного, мирной семейной жизни у ее брата не было. Его гражданская супруга — женщина с характером и силой. Периодически она проверяла свои возможности на больном муже. Видимо, уголовное прошлое давало о себе знать — за плечами срок за предумышленное убийство.

Тому, вероятно, кроме как сестре, жаловаться было некому. Но терпеть приходилось до последнего: бежать некуда, да и здоровье не позволяло — из-за инвалидности мужчина был прикован к кровати и даже не мог обойтись без памперса.

Правда, и сам оказался не без греха — любил выпить и не редко, его подруга — тоже. Кто знает, до чего могла довести совместная пьяная эйфория.

Все это в ближайшее время предстоит выяснить правоохранителям. Сейчас проводится соответствующая проверка, по итогам которой следователями будет принято решение.

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