В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб

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Иван Обухов
Иван Обухов 21

Клименко тайм: в Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб

В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб

Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

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Нежданные гости заведения выключили музыку, включили свет, начали проверять документы у отдыхающих и оформлять повестки.

Сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в один из ночных клубов Харькова. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм» в своем Telegram-канале. Это не первый подобный случай, освещенный в местных СМИ. Прежде уже становилось известно об облавах, использовании военными машин скорой помощи для перевозки мобилизованных граждан в пункты сбора и выдаче повесток работниками коммунальных служб.

«Сотрудники территориального центра комплектования (Военкомат — Прим. ред.) наведались в один из клубов Харькова», — пишет издание.

Отмечается, что пришедшие в заведение военные потребовали остановить музыку, включить обычный свет и начали проверять документы у отдыхающих. Тут же некоторым из них выписывались повестки.

В ответ на сообщения прессы об облавах сотрудники украинских военкоматов оправдываются — объясняют необходимость подобных мер отказом граждан общаться с ними дома. Мужчины ищут способы избежать призыва. В том числе отказываются от официального трудоустройства, чтобы повестка не пришла на работу.

Прежде сообщалось также, что за невыполнения плана мобилизации на передовую были отправлены украинские военкомы. Местные СМИ уточняли, что инциденты наблюдались в Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областях.

На Украине уклонение от военной службы во время мобилизации предполагает уголовную ответственность до пяти лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как киевский режим привлекает к участию в боевых действиях детей.

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