Солдаты кончились? Киевский режим стал отправлять на фронт детей

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 281

Марочко: подразделения ВСУ привлекают несовершеннолетних к выполнению боевых задач

Солдаты кончились? Киевский режим стал отправлять на фронт детей

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Многие из юных новобранцев обучались в специальных лагерях.

Киевский режим привлекает несовершеннолетних граждан к боевым действиям. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, в Артемовск (украинское название — Бахмут — Прим. ред.) прибыл автобус с 30 юношами. Все они намерены помогать ВСУ.

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек) не достигших совершеннолетия. Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон „Айдар“ для оказания помощи в ведении боевых действий», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Подполковник в отставке объяснил, что многие из них ранее были отмечены в молодежном движении националистов. Участников движения обучали в детских лагерях, направленных на экстремистскую и террористическую деятельность.

Ранее стало известно, что некоторых украинских военкомов отправили на фронт из-за срыва плана мобилизации. Речь идет о Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областях. Отмечается, что таким образом киевский режим дал понять остальным военкоматам, что ждет их в случае невыполнения поставленных планов.

Недавно 5-tv.ru сообщал, что ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает официальный Киев.

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