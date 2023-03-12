Охранник кафе в Подмосковье, где убили молодого человека, восстановил картину событий

В убийстве подозревают сына депутата ГД, хоккеиста Артема Иванюженкова. Однако все детали ЧП еще предстоит восстановить.

Охранник кафе в Подмосковье восстановил картину убийства, произошедшего в заведении ночью. Мужчина рассказал 5-tv.ru, что в момент инцидента у него был выходной, и он приехал в кафе только утром. По следам крови он смог предположить, за какими именно столом сидел потерпевший — молодой человек 23 лет.

«Я знаю то, что просто подошли, всадили ножом в сердце, и все», — рассказал охранник.

Подозреваемый в совершении убийства — сын депутата Госдумы, хоккеист Артем Иванюженков. По предварительным данным, он в эту ночь мог находиться в кафе на праздновании дня рождения.

Не исключено, что между компаниями произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин получил ножевое ранение и умер от потери крови. Самого Иванюженкова на месте ЧП не застали.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первых минут после убийства мужчины с участием сына депутата Госдумы.