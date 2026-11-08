Человеческие останки нашли на танкере Wine Trader в Болгарии

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 44 0

Судно ранее подверглось атаке беспилотника у берегов Румынии.

На танкере Wine Trader нашли останки людей

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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На борту танкера Wine Trader, который находится в болгарском городе Варна, обнаружили сильно поврежденные человеческие останки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Болгарии.

Судно ранее подверглось атаке беспилотника вблизи берегов Румынии. Танкер шел под флагом Сан-Марино. В ведомстве уточнили, что граждан Болгарии среди членов экипажа не было. Чьи именно останки были найдены на борту, пока неизвестно. Результаты ДНК-исследований еще не получены.

Болгарские правоохранительные органы продолжают следственные действия под надзором окружной прокуратуры Варны.

Инцидент с танкером Wine Trader — не первый подобный случай в Черном море за последнее время. Ранее у берегов Румынии после удара беспилотника затонул сухогруз под флагом Доминиканы. На его борту находились 12 человек, один из них пострадал. Президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что на судне начался пожар, но кто стоит за атакой, предпочел умолчать.

Ситуация в регионе вызывает тревогу у экспертов. Военный аналитик Алексей Подберезкин отмечал, что беспилотники штампуют массово и дешево, поэтому количество случайных залетов в другие страны будет только расти. При этом министр обороны Словакии Роберт Калиняк указывал, что в последнее время украинских дронов в этой акватории становится больше.

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