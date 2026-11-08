Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю — в России начнутся полярные сияния

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 45 0

Первые слабые свечения уже могут появиться на северо-западе страны.

На Земле началась магнитная буря уровня G5+

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Магнитная буря высшего уровня обрушилась на Землю

На Земле началась мощная магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитная активность резко усилилась, и последствия уже можно заметить не только по приборам. По данным ученых, на северо-западе России могут появляться первые слабые полярные сияния.

Бурю оценили как G5+ — это экстремальный уровень геомагнитных возмущений. При такой активности сияния могут смещаться гораздо южнее обычных широт и становиться видимыми там, где их обычно не наблюдают.

Сильная магнитная буря может сказаться и на работе техники. Возможны помехи в радиосвязи, спутниковой навигации, работе космических аппаратов и энергосистем.

Некоторые метеозависимые люди в такие периоды жалуются на слабость, головную боль, проблемы со сном и скачки давления. При этом ученые пока не пришли к однозначному выводу о том, насколько напрямую магнитные бури влияют на самочувствие человека.

Тем, у кого есть хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, специалисты советуют внимательнее следить за состоянием, не перегружаться и не пропускать назначенные препараты.

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Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю — в России начнутся полярные сияния

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