Первые слабые свечения уже могут появиться на северо-западе страны.
Фото: 5-tv.ru
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Магнитная буря высшего уровня обрушилась на Землю
На Земле началась мощная магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Геомагнитная активность резко усилилась, и последствия уже можно заметить не только по приборам. По данным ученых, на северо-западе России могут появляться первые слабые полярные сияния.
Бурю оценили как G5+ — это экстремальный уровень геомагнитных возмущений. При такой активности сияния могут смещаться гораздо южнее обычных широт и становиться видимыми там, где их обычно не наблюдают.
Сильная магнитная буря может сказаться и на работе техники. Возможны помехи в радиосвязи, спутниковой навигации, работе космических аппаратов и энергосистем.
Некоторые метеозависимые люди в такие периоды жалуются на слабость, головную боль, проблемы со сном и скачки давления. При этом ученые пока не пришли к однозначному выводу о том, насколько напрямую магнитные бури влияют на самочувствие человека.
Тем, у кого есть хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, специалисты советуют внимательнее следить за состоянием, не перегружаться и не пропускать назначенные препараты.
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