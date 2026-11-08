Не смогли проехать мимо: сотрудники МЧС после дежурства вынесли троих из огня

Спасатели МЧС, возвращаясь с дежурства, бросились в огонь и спасли трех человек

Сотрудники МЧС в Башкирии, направляясь домой после дежурства, увидели мощный пожар и спасли из горящего дома трех человек.

Местная жительница сообщила спасателям, что в этом доме живет мужчина с инвалидностью. Не дожидаясь приезда экстренных служб, сотрудники МЧС вошли в горящее здание, отыскали хозяина по голосу и стали искать наиболее безопасный путь из огня.

«Медлить было нельзя! Не дожидаясь прибытия пожарных, рискуя собственными жизнями, сотрудники решили проникнуть в горящий дом», — писали на странице ведомства в мессенджере МАКС.

К этому моменту огонь уже охватил коридоры здания. Чтобы выбраться наружу с мужчиной с инвалидностью на руках, спасателям МЧС пришлось идти напрямую через огонь.

«В тот вечер они не были на дежурстве и могли остаться в стороне. Но профессиональный долг, ответственность и готовность прийти на помощь оказались сильнее страха», — отметили в ведомстве.

Через пару минут им удалось обнаружить еще двух жильцов и вывести их на улицу. Только когда спасатели убедились, что в помещениях не осталось людей, они покинули горящий дом.

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